Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu otobüs şoförü olacak Yağmur Sarıoğlu nereli kaç yaşında
Galatasaraylı eski futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu D sınıfı otobüs ehliyeti aldığını duyurdu
GALATASARAYLI eski futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun 2010 yılında hayatını birleştirdiği, hız tutuklusuyla bilinen pilot eşi Yağmur Sarıoğlu sosyal medya hesabından D sınıfı otobüs ehliyeti aldığını duyurdu. Superhabertv'de yer alan habere göre, lüks otomobilleriyle adından söz ettiren Yağmur Sarıoğlu, Galatasaray takım otobüsünün önüne poz verdi. Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur için sosyal medyada espriyle karışık 'Artık takımı sen taşırsın' yorumları yapıldı.
Pilot Yağmur Sarıoğlu, lüks araçların ardından şimdi de otobüs kullanmaya merak sardı...
2010 yılında eski futbolcu Sabri Sarıoğlu ile evlenen ve hız tutkusuyla tanınan iki çocuk annesi olan pilot Yağmur Sarıoğlu otobüs kullanmak için harekete geçti.
Sarıoğlu, otobüs kullanmak için D sınıfı ehliyeti almak için direksiyon sınavına girdi. Sınavı başarıyla atlayan Sarıoğlu güzel haberi Instagram'dan duyurdu.