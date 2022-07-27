Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu doğum kilolarını bir çırpıda verdi! 38 kilo birden eridi, işte zayıflama sırrı...
Galatasaray'ın efsane futbolcularından Sabri Sarıoğlu 2010 yılında eşi Yağmur Sarıoğlu ile dünya evine girmiş, üç çocuğu ile evliliğini taçlandırmıştı. Sosyal medyanın ilgi odağı olan güzelliği ile göz kamaştıran Yağmur Sarıoğlu doğum kilolarını verdi, eski fit haline geri döndü. 38 kilo veren Sarıoğlu zayıflama sırrını açıkladı
Uzun yıllar Galatasaray'da forma giyen futbolcu Sabri Sarıoğlu 2010 yılında eşi Yağmur Sarıoğlu ile nikah masasına oturmuştu. Sosyal medyanın ilgi odağı haline gelen ünlü çift evliliğini üç çocukla taçlandırmıştı. Sarıoğlu'nun güzelliği dillere destan pilot eşi Yağmur Sarıoğlu doğum kilolarından bir çırpıda kurtuldu. Fit haline geri dönen güzel eşinin zayıflama sırrı ortaya çıktı, bakın Sarıoğlu eski görüntüsüne nasıl kavuştu? İşte detaylar...
Ünlü futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun güzelliği dillere destan pilot eşi Yağmur Sarıoğlu doğum kilolarından kurtuldu, fit haline geri döndü. Yağmur Sarıoğlu, her hareketiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.
Pilot olan Yağmur Sarıoğlu, özellikle sosyal medyadaki paylaşımlarıyla ilgi odağı oluyor.
Sabri Sarıoğlu ile evliliğinden üç çocuğu bulunan Yağmur Sarıoğlu son olarak verdiği 38 kilo ile gündeme geldi.