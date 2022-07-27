Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu doğum kilolarını bir çırpıda verdi! 38 kilo birden eridi, işte zayıflama sırrı...

Uzun yıllar Galatasaray'da forma giyen futbolcu Sabri Sarıoğlu 2010 yılında eşi Yağmur Sarıoğlu ile nikah masasına oturmuştu. Sosyal medyanın ilgi odağı haline gelen ünlü çift evliliğini üç çocukla taçlandırmıştı. Sarıoğlu'nun güzelliği dillere destan pilot eşi Yağmur Sarıoğlu doğum kilolarından bir çırpıda kurtuldu. Fit haline geri dönen güzel eşinin zayıflama sırrı ortaya çıktı, bakın Sarıoğlu eski görüntüsüne nasıl kavuştu? İşte detaylar...