Sabri Sarıoğlu hakkında olay iddialar! Lara Aslan "Bana hastalık bulaştırdı" deyip mesajları ifşa etti
Yağmur Sarıoğlu ile evli olan Sabri Sarıoğlu hakkındaki iddialar gündemde. Lara Aslan Sabri Sarıoğlu'nun mesajlarını ifşa ederek özel hayatlarına dair detayları paylaştı.
Galatasaray'ın eski milli futbolcusu Sabri Sarıoğlu hakkındaki iddialar gündeme bomba gibi düştü. Sabri Sarıoğlu'nun, pilot eşi Yağmur Sarıoğlu ile evliliği devam ederken başka bir kadınla ilişki yaşadığı iddia edildi.
Sabri Sarıoğlu'nun eski sevgilisi olduğunu iddia eden Lara Aslan mesajları ifşa etti.
"Hamileyken şiddet gördüm"
Sabri Sarıoğlu'ndan hamile kaldığını belirten Lara Aslan, "Bana bulaştırdığın hastalığın ceremesini çekerken demediğini bırakmadın. Hamileyken şiddet gördüm. Bu yaşadıklarımın en küçüğü olarak kalmış. Tamı tamına 4 yıl hayatımdan, sağlığımdan çalınan 4 yıl. Bana hâlâ 30 bin dolardan fazla borcu var. Kendi karısına beni kötü olarak, bana da karısını 'kötü hasta' olarak gösteren gerçek bir hastadan bahsediyoruz." dedi.
Instagram'dan mesajlaşmaları paylaşan Aslan, "İki kadını da hem fiziksel hem psikolojik olarak hasta etti. Bu hikayenin en büyük suçlusu erkektir. Sayın Sabri Sarıoğlu en kısa zamanda çocuklarının hayatını karartmadan tedavi ol." ifadelerini kullandı.