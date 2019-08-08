Sabiha Gökçen'de yakalandı içinden bakın ne çıktı!

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, canlı hayvan kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında 18 Temmuz'da Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nden Ürdün'e gidecek Ürdün uyruklu iki yolcunun üst ve valizinde arama yaptı.