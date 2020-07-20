Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uyuşturucu madde ticareti yapan bir şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Ekipler düzenlediği operasyonda 17 kilogram esrar ele geçirirken şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 17 kilogram esrar ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan bir şüpheliye yönelik geçen cuma operasyon düzenledi.
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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 17 kilogram esrar ele geçirildi. S.Y.(36) isimli bir şüpheli gözaltına alındı.
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Emniyetteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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