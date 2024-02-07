Sabancı'nın gayrımeşru kızı, Atlı Köşk'ü satılığa çıkardı! 200 milyon lira istiyor...
Sabancı Holding’in kurucusu Hacı Ömer Sabancı’nın 43 yıl önce vefat eden oğlu İhsan Sabancı’nın Nevin Tenik ile evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen Sevilay Sabancı Çınar, önce mahkeme kararıyla Sabancı soyadını aldı. Ardından da miras davası açtı. Şimdi de Sabancı Müzesi olarak kullanılan Atlı Köşk'ün kendisine düşen 48'de bir hissesini satışa çıkardı.
Sabancı Holding’in kurucusu Hacı Ömer Sabancı’nın 43 yıl önce vefat eden oğlu İhsan Sabancı’nın Nevin Tenik ile evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen Sevilay Sabancı Çınar, 19 yıl önce Sabancı Ailesi’ne dava açtı. Adana Sulh Hukuk Mahkemesi dava sonunda Sevilay Sabancı Çınar’ı Sabancı Ailesi’ne mirasçı olarak ekledi. Yargıtay 14. Hukuk Dairesi’nin 5 yıl önceki ilamında Sevilay Sabancı Çınar’ın Hacı Ömer Sabancı’nın mirasçısı olduğu kesinleşti.
Mirastan payını alamayınca dava açtı
Hacı Ömer Sabancı’nın mirasçısı olduğu kesinleşmesine rağmen Sabancı Ailesi’nin 5 yıldır hakkını vermediğini öne süren Sevilay Sabancı Çınar, Demir, Şevket, Dilek, Sevil, Türkan, Güler, Yakup, Nur, Ömer Metin, Serra, Nazmiye, Hacı Ömer, Erol, Murat, Ozan, Ömer, Sevgi, Burak Selami, Şahin Zeynep ve Faruk Selami Sabancı ile Demet Çetindoğan ve Sabancı Üniversitesi Rektörlüğü’ne dava açtı ve kazandı.
Atlı Köşk'ün tapusunu iptal ettirdi
İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi, davalıların Sevilay Sabancı Çınar’a 5 milyon 533 bin lira tazminat ödemesine hükmetti. İstanbul Emirgan’da bulunan 600 milyon dolar değerindeki Atlı Köşk için tapu iptali ve tescili, intifa (kullanım) hakkı ve ecrimisil (haksız işgal tazminatı) davaları ise reddedildi. Ancak Sevilay Sabancı Çınar karara itiraz etti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi de itirazı haklı bularak Atlı Köşk’ün tapusunun iptaline karar verdi.
Atlı Köşk'ün 48'de birinin tapusunu aldı!
Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, Atlı Köşk üzerindeki 1/48 oranındaki paya 17 Nisan 2023 tarihinde hükmen hak sahibi olduğunu ve tapusunu aldığını belirten Sevilay Sabancı Çınar, bu defa köşkün satışı için mahkemeye başvurdu. Hacı Ömer Sabancı Holding ile Sabancı Üniversitesi Rektörlüğü’ne ‘ortaklığın taşınmazın satılarak giderilmesi’ talepli dava açan Çınar, Atlı Köşk’ü Sabancı ailesiyle anlaşarak paylaşmasının mümkün olmadığını iddia etti.