Sabancı'nın gayrımeşru kızı, Atlı Köşk'ü satılığa çıkardı! 200 milyon lira istiyor...

Atlı Köşk'ün tapusunu iptal ettirdi

İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi, davalıların Sevilay Sabancı Çınar’a 5 milyon 533 bin lira tazminat ödemesine hükmetti. İstanbul Emirgan’da bulunan 600 milyon dolar değerindeki Atlı Köşk için tapu iptali ve tescili, intifa (kullanım) hakkı ve ecrimisil (haksız işgal tazminatı) davaları ise reddedildi. Ancak Sevilay Sabancı Çınar karara itiraz etti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi de itirazı haklı bularak Atlı Köşk’ün tapusunun iptaline karar verdi.