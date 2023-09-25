Sabancı ailesinin evinde gizli kayıt skandalı! Sabancılara bakın ne isim vermiş?

Konuşma sırasında evin uşağı olan Ebru Y'nin bir anda kendisine yönelerek 'Kayıt mı alıyorsun sen?' diyerek sorması üzerine diğer çalışanların başına dikilerek elinden zorla telefonunun alındığını, ancak herhangi bir kayıt yapmadığını, üzerine atılan isnatların asılsız olduğunu savunmuştu.