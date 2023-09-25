Sabancı ailesinin evinde gizli kayıt skandalı! Sabancılara bakın ne isim vermiş?
Sabancı Holding'in kurucusu merhum iş adamı Sakıp Sabancı'nın eşi Türkan Sabancı'nın konutunda ailenin sağlık durumuyla ilgili yapılan toplantı sırasında bir hemşire gizlice ses kaydı aldı. Suçüstü şakalanan hemşire ilgili başlatılan soruşturmadan yeni gelişmeler yaşandı. Gizlice yapılan ses kayıtlarında Sabancı ailesi bakın nasıl isimlendirilmiş?..
Merhum iş adamı Sakıp Sabancı'nın eşi Türkan Sabancı'nın konutunda 6 Aralık 2022'de ailenin sağlık durumuyla ilgili yapılan toplantıda, ailenin hemşiresi Mukaddes S'nin gizli kayıt yaptığının fark edilmesi üzerine başlayan yargı sürecinde diğer hemşire Dilek A.Ç. tanık oldu.
Atlı Köşk'teki toplantının gizlice kaydedilmesiyle ilgili savcılık soruşturması kapsamında skandalların odağındaki hemşire Mukaddes S'nin ifadesi alınmıştı.
Mukaddes S. ifadesinde; toplantıda evin idari işler müdürü Osman G'nin nöbet konusuyla ilgili değişikli olmadığını söylediği ve konu üzerinde tartışmaya başladıklarını anlattı.
Konuşma sırasında evin uşağı olan Ebru Y'nin bir anda kendisine yönelerek 'Kayıt mı alıyorsun sen?' diyerek sorması üzerine diğer çalışanların başına dikilerek elinden zorla telefonunun alındığını, ancak herhangi bir kayıt yapmadığını, üzerine atılan isnatların asılsız olduğunu savunmuştu.