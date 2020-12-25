Sabancı Ailesi'nde miras kavgası! Mahkemeden flaş malvarlığı kararı

Gayrı meşru çocuk miras kavgası nasıl çıktı?

Sabancı Holding'in kurucusu Hacı Ömer Sabancı 1966'da hayatını kaybettiğinde arkasında İhsan, Sakıp, Hacı, Şevket, Erol ve Özdemir olmak üzere 6 çocuğu kaldı. İhsan Sabancı babası sağ iken resmi nikahlı eşinden 3 çocuğu bulunmasına rağmen Nevin Tetik ile resmi olmayan ikinci evliliğini yaptığı bu evlilikten de 3 çocuk sahibi olduğu için Hacı Ömer Sabancı, 1963’te mirasından düşürdü. (FOTO: İhsan Sabancı)