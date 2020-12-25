Sabancı Ailesi'nde miras kavgası! Mahkemeden flaş malvarlığı kararı
SABANCI Ailesinde miras kavgası alevleniyor. Sevgi Sabancı, ablası Güler Sabancı ve ailesi hakkında mirastan mahrum bırakıldığını iddia ederek dava açmış ve mahkeme, Emirgan'daki Atlı Köşk'e ihtiyati tedbir koymuştu. Şimdi de Sabancı Holding’in kurucusu merhum Hacı Ömer Sabancı’nın oğlu İhsan Sabancı’nın, evlilik dışı ilişkisinden olduğunu iddia eden Sevilay Çınar'ın açtığı miras davasında flaş bir karar çıktı.
Hacı Ömer Sabancı’nın ölmeden önce mirasından düşürdüğü en büyük oğlu İhsan Sabancı’nın resmi olmayan ikinci evliliğinden olan kızı Sevilay Çınar'ın 2017’de mirasçılık belgesini almasından sonra mirastan eşit payını alabilmek için başlattığı hukuk mücadelesi devam ediyor. Sevilay Çınar'ın, Hacı Ömer Sabancı’nın ölmeden önce mirasını çocukları arasında bölüştürdüğü için babasının mirastan mahrum olması nedeniyle açtığı belirsiz alacak davasında, mahkeme Hacı Ömer Sabancı’nın mal varlığının araştırılmasına karar verdi.
Sevgi Sabancı Atlı Köşk'e tedbir koydurmuştu
Daha önce Sevgi Sabancı, ablası Güler Sabancı ve ailesi hakkında mirastan mahrum bırakıldığını iddia ederek dava açtı. Mahkeme, Emirgan'daki Atlı Köşk'e ihtiyati tedbir koydu. İstanbul 5. Aile Mahkemesi’nin verdiği ara kararda şu ifadeler yer aldı: “Davalılardan Hacı Ömer Sabancı Holding AŞ adına kayıtlı olan İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Mirgün Çeşmesi Sokağı Mevkii 92 Ada 3 parselde kayıtlı taşınmaz üzerine üçüncü şahıslara devir ve intikalinin önlenmesi bakımından işbu dava sonuçlanıncaya kadar İHTİYATİ TEDBİR konulmasına...”
Gayrı meşru çocuk miras kavgası nasıl çıktı?
Sabancı Holding'in kurucusu Hacı Ömer Sabancı 1966'da hayatını kaybettiğinde arkasında İhsan, Sakıp, Hacı, Şevket, Erol ve Özdemir olmak üzere 6 çocuğu kaldı. İhsan Sabancı babası sağ iken resmi nikahlı eşinden 3 çocuğu bulunmasına rağmen Nevin Tetik ile resmi olmayan ikinci evliliğini yaptığı bu evlilikten de 3 çocuk sahibi olduğu için Hacı Ömer Sabancı, 1963’te mirasından düşürdü. (FOTO: İhsan Sabancı)
İhsan Sabancı’nın ikinci eşinden olan kızı Sevilay Çınar açtığı davalar sonucu 2017'de mirasçılık belgesi alarak Sabancıların mirasından kendisine de eşit pay verilmesi için davalar açtı. Hacı Ömer Sabancı’nın ölmeden önce tüm mal varlığını çocukları arasında paylaştırdığını ileri süren Sevilay Çınar, babası İhsan Sabancı'nın mirastan mahrum edildiği için kendisinin de hak kaybına uğradığını ileri sürdü.