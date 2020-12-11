Sabancı Ailesi'nde miras kavgası! Emirgan'daki 'Atlı Köşk'e tedbir konuldu
Sabancı ailesinde miras kavgası başladı. Sevgi Sabancı, ablası Güler Sabancı ve ailesi hakkında mirastan mahrum bırakıldığını iddia ederek dava açtı. Mahkeme, Emirgan'daki Atlı Köşk'e ihtiyati tedbir koydu...
Sabancı ailesinde miras kavgasının fitili ateşlendi. Sevgi Sabancı’nın, ablası Güler Sabancı, aile şirketi Sabancı Holding ve diğer aile bireylerine açtığı davada çok önemli bir ara karar alındı.
Sözcü'de yer alan habere göre; Sevgi Sabancı dedesi Hacı Ömer Sabancı’nın eski ikametgahı olan, halen Sakıp Sabancı Müzesi olarak kullanılan Emirgan’ın en güzel binalarından Atlı Köşk için ihtiyati tedbir kararı koydurdu.
İstanbul 5. Aile Mahkemesi’nin verdiği ara kararda şu ifadeler yer aldı: “Davalılardan Hacı Ömer Sabancı Holding AŞ adına kayıtlı olan İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Mirgün Çeşmesi Sokağı Mevkii 92 Ada 3 parselde kayıtlı taşınmaz üzerine üçüncü şahıslara devir ve intikalinin önlenmesi bakımından işbu dava sonuçlanıncaya kadar İHTİYATİ TEDBİR konulmasına...”
Değeri asgari 100 milyon dolar
Atlı Köşk’ün içindeki tarihi eser ve antikalar haricindeki değerinin 100 milyon USD civarında olduğu öğrenildi. 16 Ekim 2017’deki bilirkişi raporunda Atlı Köşk’ün değeri 400 milyon TL olarak belirlenmişti.