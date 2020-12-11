Sabancı Ailesi'nde miras kavgası! Emirgan'daki 'Atlı Köşk'e tedbir konuldu

Sözcü'de yer alan habere göre; Sevgi Sabancı dedesi Hacı Ömer Sabancı’nın eski ikametgahı olan, halen Sakıp Sabancı Müzesi olarak kullanılan Emirgan’ın en güzel binalarından Atlı Köşk için ihtiyati tedbir kararı koydurdu.