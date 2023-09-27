Sabancı Ailesi'nde büyük şok! Akbank'ın patronu Suzan Sabancı 28 yıllık eşinden boşanıyor
Sabancı Ailesi'nde boşanma şoku! Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer, 28 yıllık eşi Haluk Dinçer'den boşanıyor. İki çocukları olan çiftin boşanacağı haberi sosyeteyi salladı. Malta vatandaşı olduğu belirtilen Suzan Sabancı Dinçer kimdir?
Sosyete dünyası bu boşanmayı konuşuyor. Sabancı Ailesi'nin üyesi ve Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer, 28 yıldır aynı yastığa baş koyduğu Sabancı Holding'in Gıda ve Perakendecilik Grup Başkanı olan eşi Haluk Dinçer'in boşanmak için mahkemeye başvurduğu ortaya çıktı.
Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer'in, 28 yıllık eşi ve Sabancı Holding yöneticisi Haluk Dinçer'den boşanmak için mahkemeye başvurduğu ortaya çıktı.Sabah yazarı Bülent Cankurt boşanmanın detaylarını yazdı.
Suzan Sabancı Dinçer ile 28 yıldır aynı yastığa baş koyduğu Sabancı Holding'in Gıda ve Perakendecilik Grup Başkanı olan eşi Haluk Dinçer'in boşanmak için mahkemeye başvurduğunu öğrendim.
Suzan Sabancı: Evet boşanıyoruz
Ancak inanamadım ve teyit etmek için iki tarafı da aradım; doğruymuş... Suzan Hanım, "Evet doğru. 28 yıllık sevgi ve saygıyla dolu, renkli bir evlilik yaşantımızın ardından, iyi düşünerek, çocuklarımızla da istişare ederek bu birlikteliği sonlandırma kararı aldık" dedi.