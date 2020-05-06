Sabahları zor uyananlara kaliteli uyku için ipuçları!
Uyku, vücudumuzun kendini yenileyip, dinlenmesi için şart olan ihtiyaçlarımızdan biri. Ancak yeteri kadar uyuduğunuz halde sabah kalktığınızda yorgun hissediyorsanız bu uyarılara dikkat!
Hafta sonları da dahil olmak üzere yatma ve kalkma saatini mümkün olduğunca aynı saatlerde olmasına dikkat edin.
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Uyku için kendinize yeterli süre ayarlamaya çalışın. İhtiyaç duyulan uyku süresi kişiler arası farklılıklar gösterse de, ertesi gün dinlenmiş uyanmak için ihtiyacınız olan ortalama uyku süresi 7-8 saattir.
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Yatak odanızın karanlık, sessiz ve serin olmasını sağlayın. Uyuduğunuz odanın içinde bulunan elektronik eşyaları kapatın, kalın perdeler kullanarak ışık ve sesin odaya girmesini engellemeye çalışın. Sabah kalktığınızda perdeleri açın. Gün ışığı uyanıklığa daha çabuk geçmenize yardımcı olacaktır.
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Uyku öncesi ılık bir duş almak ya da kitap okumak gibi alışkanlıklar geliştirin.
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