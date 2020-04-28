Sabahları yataktan kalkmadan yapabileceğiniz egzersizler!
Yatakta egzersiz yapılır mı demeyin! Gününüze bu sabah egzersizleri ile başlayın ve vücudunuza enerji vererek uyanın. İşte yerinden kalkmadan yatakta yapabileceğiniz hareketler!
Yataktan çıkmadan yapılabilecek bir kaç egzersiz hareketi sayesinde metabolizmanın daha hızlı çalışması, toksinlerin atılması ve serotonin salgılanması mümkün olur.
Bacak açma egzersizi
Ellerinizi ve ayaklarınızı birleştirip gerdirerek yatağa sırt üstü uzanın. Bacaklarınızı, dizlerinizi kırmadan kendinize doğru çekerken bacaklarınıza doğru belinizi doğrultun. Bacak ve göğüs kafesinizin buluştuğu noktada bacaklarınızı açın ve başlangıç pozisyonuna geri dönün.
Kobra Duruşu ile Esneyin
Yoga hareketleri arasında önemli bir yeri olan kobra pozisyonu için yüzüstü uzanın. Ellerinizi omuzlarınızla aynı hizada yatağa bastırarak kollarınızdan aldığınız güçle bedeninizi havaya kaldırın. Bu şekilde bir süre bekleyin.
Kol uzatma egzersizi
Yatağınızda şınav pozisyonu alın. Ardından sağ elinizi ileri doğru esnetin ve diğer omuzunuza dokunun. Bu egzersizi her iki kolunuzla da tekrar edin.