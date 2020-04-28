Sabahları yataktan kalkmadan yapabileceğiniz egzersizler!

Kobra Duruşu ile Esneyin

Yoga hareketleri arasında önemli bir yeri olan kobra pozisyonu için yüzüstü uzanın. Ellerinizi omuzlarınızla aynı hizada yatağa bastırarak kollarınızdan aldığınız güçle bedeninizi havaya kaldırın. Bu şekilde bir süre bekleyin.