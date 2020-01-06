Sabahları uyku nasıl açılır işte sizi yataktan çıkaracak öneriler!

Sabahları güne başlarken zorlanıyor ve iş yerinde uykusuzluğa yenilip güçlü kalamıyor musunuz? Peki güne zinde ve enerjik bir şekilde başlayabilmek mümkün mü ve bunun için yapılabilecekler nelerdir? Eğer sabahları alarmınızı sürekli erteliyor ve yatakla olan bağınızı bir türlü koparamıyoranız size bazı önerilerimiz olacak. İşte kahveye ve ilaçlara bağımlı olmadan doğal yollarla zinde bir şekilde uyanmanızı sağlayacak tavsiyeler...