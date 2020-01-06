Sabahları uyku nasıl açılır işte sizi yataktan çıkaracak öneriler!
Sabahları bir türlü uyanamıyor musunuz? Sabahtalrı yataktan çıkmayı kolaylaştıran, uykuyu açan etkili önerileri sizler için derledik. Sabah yataktan çıkmak ve uykuyu açmak için öncelikle 1 bardak su için. Hazırlıklarınızı geceden tamamlayın ve alarmızını ertelemekten vazgeçin.
Sabahları güne başlarken zorlanıyor ve iş yerinde uykusuzluğa yenilip güçlü kalamıyor musunuz? Peki güne zinde ve enerjik bir şekilde başlayabilmek mümkün mü ve bunun için yapılabilecekler nelerdir? Eğer sabahları alarmınızı sürekli erteliyor ve yatakla olan bağınızı bir türlü koparamıyoranız size bazı önerilerimiz olacak. İşte kahveye ve ilaçlara bağımlı olmadan doğal yollarla zinde bir şekilde uyanmanızı sağlayacak tavsiyeler...
Alarmı yataktan uzak yere koyun: Alarm çaldıktan sonra 5 dakika daha sonra bir 5 dakika daha diye düşünürken bir bakmışsınız yataktan hiç çıkamıyorsunuz. Bu durumda yapmanız gereken şey alarmı yatağınızdan uzak yerlerde bulundurmak olmalıdır. Sonuçta alarmı kapatmak için yataktan zorla da olsa çıkmak durumunda kalacaksınız.
Geceden hazırlıkları tamamlayın: Sabah ne yiyeceğinize ve daha da önemli ne giyeceğinize geceden karar vererek sabah zorla uyanmanın üzerine buzdolabının ve gardırobun başında vakit kaybetmeden güne daha rahat başlayabilirsiniz.
Bir bardak su için: Sabah kalkar kalkmaz bir bardak su içmek vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olacağı gibi açlık hissini gidermesiyle gereğinden fazla beslenmeyi de önlüyor. Aynı zamanda metabolizmayı hızlandırarak vücuda enerji de sağlıyor.