Sabahları mide neden ağrır sebepleri neler?
Mide ağrıları hareketlerin kısıtlanmasına ve ağrılı sancılara sebep olabilmektedir. Özellikle sabah kalkınca mide ağrısı insanlar arasında sıkça görülen bir durumdur.
Sabah kalkınca mide ağrısı çekenler bu durumu genellikle hafife alır ve geçiştirir. Fakat vücudun çeşitli bölgelerinde aniden oluşan bu tip ağrıların birtakım hastalıkların habercisi olabileceği kesinlikle unutulmamalıdır.
17
Ancak bazı durumlarda ağrılar yorucu bir egzersiz, ters bir duruş veya ağır bir yemek gibi basit nedenlerle görülebilmektedir.
27
Sabahları mide ağrısı neden olur?
Sabah kalkınca mide ağrısı görülmesine bir önceki gün yapılan ağır egzersizler sebep olabilir.
37
Mide ağrısının en yaygın nedeni, ağır bir yemek sonrası yaşanan hazımsızlık ve gazdır.Bir önceki gece yenen börek, mantı gibi ağır ve yağlı hamur işi yemekleri çok fazla yemek sabah kalkınca mide ağrısı yaşanmasına sebep olabilir.
47