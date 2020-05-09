Sabahları ılık limonlu su için etkileri inanılmaz vücudu temizliyor!
Sabahları limonlu su içerek güne başlamanın vücudunuza inanılmaz olumlu etkileri olduğunu biliyor muydunuz? İçine limon suyu ilave ettiğiniz ılık su, sabahları güne taze bir başlangıç yapmanızı sağlayacak.
Güne başlarken ilk iş olarak limon suyu içmek sindirim sisteminizi uyarır. Bu da besinlerin vücudunuz tarafından daha iyi emilmesini sağlar. Emilim kötü olduğunda aç olmasanız bile, doymamışlık hissi olacaktır.
Limon suyu damağınızdan başlayarak vücudunuzu temizlemeye girişir. Vücudunuza girdikten sonra, böbreklerin boşaltılmasını sağlar, karaciğerden atıkların ve toksinlerin atılmasına yardım eder. Ayrıca toksinleri temizlemekle görevli lenf sistemini güçlendirir.
Susuz kaldığınızda vücudunuz daha fazla yağ depoluyor, çünkü böbrekleriniz böyle bir durumda karaciğerinizden yardım istiyor. Bu da karaciğerinizin yağ yakma görevinden feragat etmesine neden oluyor.
Su ayrıca iştahı azaltıyor. Susuz kalmaksa, tam tersine, açlık hissi uyandırıyor. Limon selülitin azalmasına yardım edebilir, çünkü deriye giden kan akışını artırıp, vücudunuzun atıklardan temizlenmesine yardım ediyor. Limon ayrıca vücudunuzun yağ eritme kapasitesini artırıyor.