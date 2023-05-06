Sabahın ilk ışıklarında nehir kenarına akın ettiler! Kakava kutlamalarından renkli görüntüler
EDİRNE'de 5 Mayıs Cuma günü dev ateşin yanmasıyla başlayan Kakava ve Hıdırellez şenlikleri gün ağarıncaya kadar aralıksız olarak devam etti. Sabaha kadar devam eden eğlencenin ardından, tutulan dilekler Tunca Nehri'ne atıldı ve ağaçlara bağlandı. Kendini müziğin ritmine kaptıran yerli ve yabancı binlerce kişi renkli görüntüler oluşturdu. Kakava coşkusu yaşayan binlerce vatandaş, sabahın ilk ışıklarında soluğu nehir kıyısında aldı.
Edirne'de her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde düzenlenen, yurt içi ve yurt dışından on binlerce turistin katılımıyla gerçekleştirilen Kakava ve Hıdırellez şenliklerinde tüm zamanların ziyaretçi rekoru kırıldı.
Türkiye'nin çeşitli illerinden ve Yunanistan ile Bulgaristan başta olmak üzere birçok ülkeden gelen on binlerce ziyaretçi Edirne'ye akın etti. On binlerce ziyaretçinin katılımıyla Cuma günü Kakava ateşinin yakılmasıyla başlayan şenlik, Cumartesi sabah saatlerine kadar coşku dolu kutlamalarla devam etti.
Ritüele göre evlerinin kapılarına asmak için nehir kenarındaki ağaçlardan yeşil dallar koparan vatandaşlar, güneş doğana kadar gönüllerince eğlendi.
Yerli ve yabancı binlerce kişi Tunca Nehri kıyısında davul zurna eşliğinde göbek attı. Edirneli vatandaşların yanı sıra turistlerin de 9/8 Roman havaları eşliğinde saatlerce süren eğlenceleri, ortaya birbirinden renkli görüntüler çıkardı.