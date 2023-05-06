Sabahın ilk ışıklarında nehir kenarına akın ettiler! Kakava kutlamalarından renkli görüntüler

Türkiye'nin çeşitli illerinden ve Yunanistan ile Bulgaristan başta olmak üzere birçok ülkeden gelen on binlerce ziyaretçi Edirne'ye akın etti. On binlerce ziyaretçinin katılımıyla Cuma günü Kakava ateşinin yakılmasıyla başlayan şenlik, Cumartesi sabah saatlerine kadar coşku dolu kutlamalarla devam etti.