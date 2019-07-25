Sabah iş yerini açmayınca gerçek ortaya çıktı Konyalı kuyumcu esnafı şokta

Kardeşi üzerinden de 300 bin lira çekti: Yüklü miktarda altın toplayan Musa G., kardeşinin üzerinden de 300 bin lira kredi çekti. Kampanya sonrası mesai bitiminde iş yerini kapatan Musa G., akşam 22.00 sıralarında tekrar iş yerine gelerek altınları ve paraları topladığı iki bavulu alarak 10 saniye içerisinde iş yerinden ayrıldı.