Saba Tümer'e siyah kuğu saldırdı o anları işte böyle paylaştı
Bayan Kahkaha olarak anılan Saba Tümer, kendisine siyah kuğunun saldırdığı anları sosyal medya hesabı Instagram'da paylaştı, görenler gülmekten kendilerini alamadı.
Uzun bir süredir televizyon ekranları yerine YouTube'da program yapan Saba Tümer, işleri bir kenara koydu, birçok ünlü isim gibi tatilde soluğu aldı. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Tümer, son tatil fotoğraflarıyla hayranlarını gülmekten kırdı geçirdi.
YouTube'daki programıyla koronavirüs sürecinde büyük bir hayran kitlesini peşine takan Saba Tümer, kendisine siyah bir kuğunun saldırdığı anları Instagram hesabından paylaştı. Gittiği bir mekanda bulunan siyah kuğulardan çok etkilenen ve onları sevmek isteyen Tümer hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı ve kuğunun saldırısına uğradı.
Bir yandan kendisini saldırıdan kurtarmak isterken bir yandan da meşhur kahkahalarını atan Tümer o anları şu satırlarla paylaştı:
''Resmen siyah kuğu saldırısına uğradım! Videoya çekebilselerdi kopacaktık….''
Peki, Saba Tümer kimdir?
Saba Tümer 5 Aralık 1970'ta Alsancak, İzmir'de doğmuştur. Sunucu ve gazetecidir. Özel İzmir Fatih Lisesi'nden mezun olduktan sonra Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünü kazanmıştır. Okulu bitirdikten sonra 6 ay Sky TV'de çalıştı ve diksiyon dersleri aldı.