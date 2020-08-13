Saba Tümer'e siyah kuğu saldırdı o anları işte böyle paylaştı

YouTube'daki programıyla koronavirüs sürecinde büyük bir hayran kitlesini peşine takan Saba Tümer, kendisine siyah bir kuğunun saldırdığı anları Instagram hesabından paylaştı. Gittiği bir mekanda bulunan siyah kuğulardan çok etkilenen ve onları sevmek isteyen Tümer hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı ve kuğunun saldırısına uğradı.