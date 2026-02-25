Saba Tümer'den özel yaşamına ilişkin çok özel sözler "Pilli bebek gibi duvara tosladım"
Ünlü sunucu Saba Tümer, işsiz kaldığı dönemde yaşadığı zorlu süreçten bahsederken, “Pilli bebek gibi duvara tosladım, sonra yönümü değiştirdim. Zümrüdüanka kuşu gibi küllerimden doğdum” şeklinde çarpıcı bir açıklamada bulundu. Tümer, yaşadığı zorlukları ve toparlanma sürecini içtenlikle paylaştı.
Saba Tümer, uzman psikolog Gökhan Çınar’ın YouTube’daki “Katarsis” programına konuk oldu ve işsiz kaldığı dönemi anlattı. “Büyük hayal kırıklıkları yaşadığım bir dönemde, bir anda pilli bebek gibi duvara tosladım. Ancak yönümü değiştirdim ve sonunda küllerimden Zümrüdüanka kuşu gibi doğdum” dedi. Tümer, bu sürecin onu çok derinden etkilediğini fakat sonunda gücünü yeniden toparladığını belirtti.
Saba Tümer, 23 yaşındayken 52 yaşındaki annesini kaybettiğini açıkladı. Bu kayıp, onun hayatını derinden sarsmıştı. “Bir anda annemi aramam gerektiğini hissettim. İçimden bir şey bana bunu söyledi. Sabaha karşı kapı çaldı ve ‘Kalp krizi’ dediler. O an, evin direği gitti” diye anlatan Tümer, annesinin kaybıyla içindeki çocuğun sustuğunu ve yas sürecini çok güçlü görünerek geçirdiğini söyledi. “Acımı içimde yaşadım ve güçlü olmak adına yasımı erteledim,” diyerek, duygusal açıdan yaşadığı zorlukları dile getirdi.
Tümer, çocukluğunun neşeli bir ortamda geçtiğini ancak babasıyla olan ilişkisini de paylaştı. “Babam vardı ama yoktu,” diyen Tümer, babasının sevgi dolu olduğunu ancak babalık sorumluluğunu yerine getirmediğini ifade etti. Bu durumun onun güven duygusunu zedelediğini söyleyen ünlü sunucu, babasının sağlıklı olduğunu belirtti.
Gençlik yıllarında yaşadığı büyük aşkı da anlatan Tümer, yaşanamayan ilişkilerin izlerini taşıdığını itiraf etti. “Yıkılmadım, ayaktayım imajı verdim. Acı çektiğimi belli etmemek için daha fazla güldüm” diyerek duygusal zorlanmalarını paylaştı. Tümer, yıllar sonra bu eski sevgilisini arayıp teşekkür ettiğini ve onun hayatında önemli bir yer tuttuğunu belirtti: