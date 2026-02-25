Saba Tümer'den özel yaşamına ilişkin çok özel sözler "Pilli bebek gibi duvara tosladım"

Saba Tümer, 23 yaşındayken 52 yaşındaki annesini kaybettiğini açıkladı. Bu kayıp, onun hayatını derinden sarsmıştı. “Bir anda annemi aramam gerektiğini hissettim. İçimden bir şey bana bunu söyledi. Sabaha karşı kapı çaldı ve ‘Kalp krizi’ dediler. O an, evin direği gitti” diye anlatan Tümer, annesinin kaybıyla içindeki çocuğun sustuğunu ve yas sürecini çok güçlü görünerek geçirdiğini söyledi. “Acımı içimde yaşadım ve güçlü olmak adına yasımı erteledim,” diyerek, duygusal açıdan yaşadığı zorlukları dile getirdi.