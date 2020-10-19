Saba Tümer ve Survivor Mert Öcal'dan olay paylaşım aşk dedikoduları yayıldı
Saba Tümer Survivor Mert Öcal'ın bikinili pozuna yaptığı yorumla gündeme gelmişti. Tümer'in kalpli paylaşımı yeni aşka yelken açtığı dedikodularını beraberinde getirdi.
Kahkahalarıyla ünlü sunucu Saba Tümer pandemide evinden hiç çıkmamıştı. Yazın başında gittiği tatilden dönmeyen Tümer, sosyal medyada sık sık yeni paylaşımlarda bulunuyor.
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Şu sıralar tekne ile Göcek'te keyif yapan Tümer geçtiğimiz gün bikinili bir pozunu paylaşmış ve Survivor Mert Öcal'ın bu poza yaptığı yorumla da gündem olmuştu.
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Saba Tümer ve Mert Öcal arasında neler olduğu merak edilirken Tümer ters köşe yaptı. Ünlü sunucu Tolga Sezgin ile yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
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Teknede samimi bir pozunu paylaşan ikili paylaşımlarına kalp emojisi koydu.
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