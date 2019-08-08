Saba Tümer öyle bir hareket yaptı ki! Herkesin ağzını açık bıraktı
Ekranlardaki kahkahalarıyla izleyicinin gönlünde taht kuran ünlü sunucu Saba Tümer, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. 48 yaşındaki ünlü sunucu bu kez de spor yaparken çekildiği kareleri takipçileriyle paylaştı.
Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Saba Tümer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.
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Ünlü sunucu Saba Tümer, bu kez de sosyal medya hesabından spor yaparken çekilen fotoğrafları paylaştı.
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Tümer, yaptığı bu paylaşımın altına da "Bu yazda esneyerek geçti" notunu ekledi.
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Güzel sunucunun bu paylaşımı takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum aldı.
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