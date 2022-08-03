Saba Tümer beyaz bikinisiyle tozu dumana kattı! 51 yaşında, genç kızlara taş çıkardı

Yıllarca gülüşüyle gündem olan başarılı sunucu ve yazar Saba Tümer, fitliğiyle gözleri doyurdu. Çeşme'de tatil yapan 51 yaşındaki Tümer, sosyal medya hesabından paylaştığı beyaz bikinili pozuyla genç kızları kıskandırdı. Sere serpe güneşlenen sunucunun o pozuna beğeni ve yoğum yağdı.