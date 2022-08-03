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Saba Tümer beyaz bikinisiyle tozu dumana kattı! 51 yaşında, genç kızlara taş çıkardı

Saba Tümer beyaz bikinisiyle tozu dumana kattı! 51 yaşında, genç kızlara taş çıkardı

Sunucu ve yazar Sabah Tümer, bir süredir Çeşme'de tatil yapıyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Tümer, yine yaptı yapacağını... Son paylaştığı beyaz bikinili pozuyla sosyal medyayı adeta kalladı, genç kızlara taş çıkardı.

Saba Tümer beyaz bikinisiyle tozu dumana kattı! 51 yaşında, genç kızlara taş çıkardı

Yıllarca gülüşüyle gündem olan başarılı sunucu ve yazar Saba Tümer, fitliğiyle gözleri doyurdu. Çeşme'de tatil yapan 51 yaşındaki Tümer, sosyal medya hesabından paylaştığı beyaz bikinili pozuyla genç kızları kıskandırdı. Sere serpe güneşlenen sunucunun o pozuna beğeni ve yoğum yağdı. 

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Saba Tümer beyaz bikinisiyle tozu dumana kattı! 51 yaşında, genç kızlara taş çıkardı

Kahkahası ile adından söz ettiren sevilen sunucu ve yazar Saba Tümer, yaz aylarını tatil yaparak geçiriyor.

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Saba Tümer beyaz bikinisiyle tozu dumana kattı! 51 yaşında, genç kızlara taş çıkardı

Bir süredir Çeşme'de tatil yapan Tümer, bikinili pozlarını paylaşmayı da ihmal etmiyor.

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Saba Tümer beyaz bikinisiyle tozu dumana kattı! 51 yaşında, genç kızlara taş çıkardı

Sosyal medyada 1,1 milyon takipçisi bulunan 51 yaşındaki Saba Tümer, denizin içinde beyaz bikinisiyle verdiği pozu paylaştı.

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