Saba Tümer 46 dakikada hiçbir şey yapmadan servet kazandı!

Saba Tümer 46 dakikada yaptığı kahkaha satışıyla gündeme oturdu. İçerisinde resim, ses dosyası, video veya fiziksel bir varlığın dijital karşılığının kanıtını bulunduran “benzersiz dijital varlık” olarak tanımlanan NFT'yi son zamanlarda dünyada olduğu kadar Türkiye'de de büyük ses getirdi.