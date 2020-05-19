Saatli bomba gibi! Çin'deki yarasalarda bin 500 koronavirüs türü bulundu

Yeni tip koronavirüsün (Covid-19) çıkış noktası olan Çin'in Wuhan eyaletinden yeni bir açıklama geldi. Koronavirüsün yarasa yiyen Çinliler vasıtasıyla insanlara bulaştığı ve oradan yayıldığı biliniyor. İşte salgının ilk başladığı yer olan Wuhan Viroloji Enstitüsü’nün uzmanlarından Shi Zhengli’nin yarasaların organizmalarında yaklaşık 1.500 koronavirüs türü saptadığı bildirildi.