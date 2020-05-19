Saatli bomba gibi! Çin'deki yarasalarda bin 500 koronavirüs türü bulundu
ÇİN'in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan koronavirüs belasıyla yüzbinlerce insanı öldürürken, virüsün yarasalardan insanlara sıçradığı en güçlü sav. Wuhan Viroloji Enstitüsü’nün uzmanlarından Shi Zhengli’nin yarasaların organizmalarında yaklaşık 1.500 koronavirüs türü saptadığı bildirildi.
Yeni tip koronavirüsün (Covid-19) çıkış noktası olan Çin'in Wuhan eyaletinden yeni bir açıklama geldi. Koronavirüsün yarasa yiyen Çinliler vasıtasıyla insanlara bulaştığı ve oradan yayıldığı biliniyor. İşte salgının ilk başladığı yer olan Wuhan Viroloji Enstitüsü’nün uzmanlarından Shi Zhengli’nin yarasaların organizmalarında yaklaşık 1.500 koronavirüs türü saptadığı bildirildi.
The Big Picture Science podcast paylaşımında belirtildiği üzere Vuhan Viroloji Enstitüsü’nden Shi Zhengli yarasaların organizmalarında, bazıları ileride yeni bir pandemiye yol açabilecek olan yaklaşık 1.500 koronavirüs türü saptadı.
Yaklaşık 15 bin örnek analiz edildi, yüzde 10’unda koronavirüs saptandı
Habere göre laboratuvar çalışanları yarasaları yakalayıp biyolojik verilerini topladı.
Yakalanan yarasaların tükürük, kan ve dışkısından alınan yaklaşık 15 bin örnek analiz edildi. Araştırma sırasında bilimciler, örneklerin yüzde 10’unda ‘bir dünya’ koronavirüs buldu, ardından virüsler enstitüde muhafaza edilmek üzere donduruldu.