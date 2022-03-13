Saatlerce kuyrukta beklediler! Rusya'da 'panik' alışverişi
UKRAYNA'ya saldırısı nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımlar kapsamında ülkedeki faaliyetlerini durdurma kararı alan uluslararası kozmetik ve kişisel bakım markalarının mağazalarında panik alışverişleri yaşanıyor.Markaların Rusya'daki günlük satışları, mağazaların kepenklerini indirmeden önce katlandı.
Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımlar kapsamında ülkedeki faaliyetlerini durdurma kararı alan uluslararası kozmetik ve kişisel bakım markalarının mağazalarında yaşanan panik alışverişi, mağaza önlerinde saatler süren kuyruklara yol açıyor.
Rusya'da en hızlı büyüyen sektörlerden biri olan kozmetik ve kişisel bakım ürünleri piyasasının büyüklüğü 2020'de 11 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Ülkede tüketilen kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinin yüzde 65'i ithal ediliyor. Sektörün yıllık ithalatı yaklaşık 3,5 milyar dolar olurken, 800 milyon dolar seviyesinde de ihracatı bulunuyor.
Batılı kozmetik ve kişisel bakım markalarının yoğun şekilde tercih edildiği Rusya'da, yaptırımlar nedeniyle bu markaların ülkeden çıkma kararı alması mağazalarda panik alışverişine neden oldu. Bu durum, mağaza önlerinde saatler süren kuyruklara yol açıyor.