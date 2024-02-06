Saatler 04.17'de durdu! 53 bin can, yüzlerce kayıp mezarlıklarda, enkazların başında anıldı
KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ'ı vuran depremde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı. Saatler 04.17'de durdu. Depremzedeler başta olmak üzere tüm Türkiye 6 Şubat depreminde hayatını kaybedenleri anmak için ayaktaydı.
6 Şubat 2023 günü saat 04.17'de Kahramanmaraş merkezli 7.6 şiddetindeki deprem 11 ilde büyük yıkıma neden oldu. Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ'ı vuran depremde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı.
Türkiye, geçen yıl şubat ayında Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin acısıyla sarsıldı. 6 Şubat depremlerinin üzerinden bir yıl geçti.
Onlarca, yüzlerce insan hâlâ kayıp. Deprem bölgesinde yüzlerce cenaze, kimsesizler mezarlığına gömüldü. Kayıplar, kimsesizler, kaybolanlarla birlikte, yıkılan, yok olan kentlerde depremin izleri hala ilk günkü gibi duruyor.
Binlerce insan, deprem saati 04.17'de kaybettiklerini anmak için enkaz başında ve meydanlarda toplandı.