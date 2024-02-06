Saatler 04.17'de durdu! 53 bin can, yüzlerce kayıp mezarlıklarda, enkazların başında anıldı

6 Şubat 2023 günü saat 04.17'de Kahramanmaraş merkezli 7.6 şiddetindeki deprem 11 ilde büyük yıkıma neden oldu. Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ'ı vuran depremde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı.