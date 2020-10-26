Saati belli! İstanbul dahil birçok ile sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji yeni hafta hava durumu raporunu yayınladı. Yurt genelinde sabah saatlerinde yüzünü gösterecek güneşli hava akşam saatlerinde bazı şehirlerde yerini yağmurlu bir havaya bırakacak. İstanbul'da da hafta ortasında sağanak yağış var...
Meteoroloji'den yeni hafta hava durumu tahminleri geldi.Sabah saatlerinde Marmara Bölgesi'nde sis ve pus etkili olacağı bildirildi. Öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağış geliyor. İşte yapılan son hava durumu açıklaması...
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün ülke genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olması, batı kesimlerde ise yer yer çok bulutlu geçmesi öngörülüyor.
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Sabah saatlerinde Marmara Bölgesi'nde pus ve sis tahmin ediliyor. Öğle saatlerinden sonra İzmir ve Manisa, akşam saatlerinden sonra da Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
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Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik öngörülmüyor.
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