Saat verildi şimdiden önlem alın! Meteoroloji ve uzmanlardan peş peşe uyarılar İstanbul, İzmir, Çanakkale...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, gece saatlerinden itibaren yurdun batı kesimleri için şiddetli yağış uyarısında bulundu.Öte yandan İstanbul başta olmak üzere birçok kentte yarın fırtına bekleniyor. Uzmanlar 'şimdiden önlem alın' uyarısında bulunuyor. İşte yurtta hava durumu...
Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı. Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Çanakkale, Balıkesir'in batı ilçeleri ile İzmir'in kuzeyinde, yarın da İzmir, Balıkesir, Manisa ile batı kesimleri başta olmak üzere Aydın'da yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak beklendiği bildirildi.
Listede İstanbul da var
Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, yarın Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da, güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/saat, bölgede yer yer 90 km/saat) beklendiği belirtildi.
Kuzeydoğu kesimlerde sıcaklığın 3 ila 5 derece azalacağı, İstanbul'da hafta sonu en düşük sıcaklığın 13 derece olacağı bildirildi. Uzman isim Kerem Ökten'den de uyarılar geldi. Ökten sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
-11 Kasım'da batıda beklenen yağışlara ilaveten, 13 Kasım'da çok etkili yağışlar bekleniyor. 13 Kasım'daki yağış bu sefer gündüz gerçekleşecek.