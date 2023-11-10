Saat verildi şimdiden önlem alın! Meteoroloji ve uzmanlardan peş peşe uyarılar İstanbul, İzmir, Çanakkale...

Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı. Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Çanakkale, Balıkesir'in batı ilçeleri ile İzmir'in kuzeyinde, yarın da İzmir, Balıkesir, Manisa ile batı kesimleri başta olmak üzere Aydın'da yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak beklendiği bildirildi.