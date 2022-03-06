Saat 21.39'a aman dikkat! 'Sorunlar kapıda' diyen Dinçer Güner Hande Kazanova uyardı: Etkisi 4 gün sürecek
Astroloji uzmanları Dinçer Güner ve Hande Kazanova saat 21.39a dikkat ederek önemli uyarılarda bulundu.
Astroloji uzmanı Hande Kazanova pazar günüyle ilgili burç yorumlarını şu şekilde paylaştı: "Pazar günü de Merkür kuzey ay düğümleriyle temas halinde olurken hem Venüs hem de Mars burç değiştirecekler, Kova burcuna geçecekler.
Bu çok önemli çünkü 21 Aralık 2020’de Jüpiter ve Satürn 0 derece Kova burcunda 200 yıllık bir dönem başlatmıştı ki bunların ilk ayağı 20 yıllık Kova elementindeki bu dönemin tetiklendiği bir nokta olacak Venüs Mars kavuşumuyla.
O yüzden o bilginin, özgürlüklerin, insanca düşüncelerin, girişimlerin, her tür hakların, azınlıkların mücadelesinin öne çıkacağını söylemek ve yeni dönemin bizzat adımlarının başladığını söylemek doğru olabilir.
Oğlak burcu Devletleri ve yapıları temsil eder ama bu ikilinin 0 derece kova kavuşumuyla artık devletlerin devletlerle değil, insanların onları yönetenlerle kapışacağı, savaşacağı ve mücadele edeceğini söyleyebiliriz.