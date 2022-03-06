Saat 21.39'a aman dikkat! 'Sorunlar kapıda' diyen Dinçer Güner Hande Kazanova uyardı: Etkisi 4 gün sürecek

Bu çok önemli çünkü 21 Aralık 2020’de Jüpiter ve Satürn 0 derece Kova burcunda 200 yıllık bir dönem başlatmıştı ki bunların ilk ayağı 20 yıllık Kova elementindeki bu dönemin tetiklendiği bir nokta olacak Venüs Mars kavuşumuyla.