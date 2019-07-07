Saat 18.00'de böyle görüntülendi! Rekor katılım...

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ile yerli ve yabancı çok sayıda davetlinen katıldığı şenlikte sanatçılar Erdal Erzincanlı ve Mustafa Özarslan sahne aldı.