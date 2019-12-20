Saadet Özsırkıntı kimdir yaşı kaç herkes boyunu soruyor
O Ses Türkiye'nin güzel, samimi sunucusu Saadet Özsırkıntı bu akşam Masterchef Türkiye'ye katılacak. Düzgün fiziği ve güler yüzü ile dikkat çeken Saadet Özsırkıntı kimdir, yaşı kaç ve herkesin merak ettiği boyu kaç santim?
Uzun süredir O Ses Türkiye yarışmasında sunuculuk yapan Saadet Özsırkıntı duru güzelliği, zarif duruşu ve samimi halleriyle seyircinin dikkatini çeken isimlerden biri. Peki boyu ile deçok konuşulan Saadet Özsırkıntı kimdir, kaç yaşında, evli mi?
Bu akşam TV8 ekranlarının fenomen yarışması Masterchef'te muftafa O Ses Türkiye'nin jurisi girecek ve bu kez en güzel yemeği yapmak için yarışacaklar. Masterchef'e konuk olacak isimlerden biri de Saadet Özsırkıntı olacak.
Duru güzelliği ile ekranları şenlendiren Saadet Özsırkıntı aslen Adanlı ve 29 yaşında.
Özel Çağ Koleji mezuniyetinin ardından Koç Üniversitesi eğitimi ve Maltepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde eğitim almış sonrasında ise dil eğitimi için İngiltere’ye gitmiş bir süre yaşantısını orada sürdürmüş.