Saadet Işıl Aksoy photoshop yaptı! Sosyal medya sallandı
Oyuncu Saadet Işıl Aksoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla son günlerde oldukça gündem olan photoshoplu fotoğraflara göndermede bulundu.
Özellikle ünlü isimlerin sıkça kullandığı photoshoplu fotoğrafların ardından oyuncu Saadet Işıl Aksoy, sosyal medya hesabından ilginç ve dikkat çekici bir paylaşıma imza attı. Plajda çekilmiş bir fotoğrafına telefonu üzerinden işlem uygulayarak görüntüsünü değiştiren Aksoy, öncesi ve sonrası yaparak hesabından paylaştı. Başarılı oyuncu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
''İlk fotoğrafı telefondaki fotoşop uygulamalarından biriyle 5 dakikada falan bu hale getirdim, ikinci fotoğraf onun orijinali.. Instagram’da gördüğümüz o güzel kadın bile aslında o gördüğümüz kadın olmuyor çoğunlukla. Gerçekçi olmayan güzellik standartlarına uymaya çalışırken kendimizi sevmeyi unutuyoruz bazen, o sevginin önemini hem kendime hem de size hatırlatmak istedim, naçizane..
(Fark yok ya da çok az fark var demişsiniz, bu yapılan müdahaleler işte tam da fark yok gibi hissettiriyor bize, ama aslında o küçük farklar bizde gerçeküstü güzellik algısını yaratıyor. “Her halinle güzelsin.” demişsiniz ya, işte o hepimiziz.)''
Güzel oyuncu, 2013 yıllında paylaştığı bir görseli yineleyerek 'Barbie' kalıplarında olmanın sağlıksız olduğunu ifade etti.