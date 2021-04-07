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S-400'ler savaş uçaklarına karşı ateşlendi! Dünya olaya kitlendi

S-400'ler savaş uçaklarına karşı ateşlendi! Dünya olaya kitlendi

Rus medyası ilk kez Kırım'a S-400'ün yanı sıra S-300'lerin de acilen transfer edildiğini doğruladı. Rus ordu televizyonunun ekrana getirdiği görüntüler ise gündemin ilk sırasına yerleşti.

S-400'ler savaş uçaklarına karşı ateşlendi! Dünya olaya kitlendi

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Tunguska uçaksavar ve füze sisteminin sınıra götürüldüğü dikkat çekti. Ayrıca TOS-1A roketatar sistemi de yine yığınak arasında. Rus yanlısı ayrılıkçılar çatışma hattında saldırılarını yoğunlaştırdı, son 24 saatte açılan ateşlerde bir Ukrayna askerinin öldüğü bildiriliyor. 

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S-400'ler savaş uçaklarına karşı ateşlendi! Dünya olaya kitlendi

Avdiyivka bölgesinde yaralanan asker, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ukrayna ordusunun Donbas'taki Rus yanlısı ayrılıkçılara saldırılar düzenlediğini ileri süren Rus medyası, ilk kez S-400 füze savunma sisteminin Kırım'a transfer edildiğini doğruladı.

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S-400'ler savaş uçaklarına karşı ateşlendi! Dünya olaya kitlendi

Rusya Savunma Bakanlığı'na yakınlığıyla bilinen avia.pro internet sitesi, Rus ordusunun acil bir şekilde S-400'ün yanı sıra S-300'leri de işgal altında tutulan Kırım'a gönderdiğini yazdı. Rus ordusunun resmi televizyonu Zvezda ise, Hazar Denizi'ne yakın bir konumdaki Ashuluk eğitim sahasında S-400'lerin savaş uçaklarına karşı test edildiğini fotoğraflarla duyurdu.

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S-400'ler savaş uçaklarına karşı ateşlendi! Dünya olaya kitlendi

Milliyet'te yer alan habere göre; 'S-400 MiG-31BM'ye karşı' başlığıyla detayları verilen haberde, gövde gösterisinde ayrıca S-300 PM2 ve Pantsir-S gibi sistemlerin de kullanıldığı resmi televizyon yayınında yer aldı.

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