'Rüzgar tersine dönecek' diyen İslam Memiş üstüne basa basa uyardı: Artık bunu yapmayı bırakın

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Cansu Canan ile Özgür İfade programına konuk oldu. ''Gram altın düşer mi?'' diye çok sorulduğuna dikkat çeken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Memiş, şunları ifade etti:

‘‘Yine yanlış bir soru. Çünkü bu programda her hafta üzerine basa basa şunu söylüyorum. Altına gram üzerinden değer tespiti yapılmaz veya takip edilmez. Ons üzerinden takip edilir. Artık gram altını fiyatını takip etmeyi bırakmak lazım.