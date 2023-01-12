Rüyasında gördü Almanya'dan kalkıp köyüne geldi! Burası boş değil kazın

Karaman, rüyasında bir asker ve lahit mezar gördüğünü, onu hedef alarak bu alanda bir şey olduğunu tahmin ettiğini belirtti. 6 yıldır gördüğü rüyayla ilgili çalıştığını ifade eden Karaman, "Toprağına bile baktım, buradan bir şey çıkacağına eminim. Eğer çıkarsa yüze 50’sini devletime vereceğim" dedi.



