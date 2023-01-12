Rüyasında gördü Almanya'dan kalkıp köyüne geldi! Burası boş değil kazın
Almanya’da temizlik görevlisi olarak çalışan 45 yaşındaki Nazmiye Karaman, rüyasında memleketindeki arazisinde lahit mezar olduğunu görmesinin ardından izinler alarak kazı çalışması başlattı.
Evli ve 1 çocuk annesi olan Karaman, 6 yıl önce rüyasında Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Çomranlı köyünde ormanda bulunan tarlasında hazine olduğunu gördü.
Almanya’dan 2 bin kilometre yol kat ederek memleketine gelen Karaman, toprak analizi yaptırdıktan sonra kazı için avukatı aracılığıyla Kültür ve Turizm Bakanlığının Define Arama Yönetmeliğince başvuru da bulundu. Yaklaşık bir yıllık süreç içerisinde izinleri alan Karaman, Kdz. Ereğli Müze Müdürlüğünden 2 arkeolog, Milli Emlak Müdürlüğünden 2 uzman ve jandarma eşliğinde kazı çalışmalarına başladı.
Karaman, rüyasında bir asker ve lahit mezar gördüğünü, onu hedef alarak bu alanda bir şey olduğunu tahmin ettiğini belirtti. 6 yıldır gördüğü rüyayla ilgili çalıştığını ifade eden Karaman, "Toprağına bile baktım, buradan bir şey çıkacağına eminim. Eğer çıkarsa yüze 50’sini devletime vereceğim" dedi.
Yasal süreci avukatının başlattığını aktaran Karaman, "120 bin TL masraf yaptım. Eşim biraz karşı inanmıyor. Çevremdekiler biraz dalga geçiyorlar ’öyle bir şey olmaz’ diyorlar. Babam da başkaları, akraba çevrem pek inanmıyor" diye konuştu.