Rusya'nın yıkım ordusu! 64 kilometrelik konvoy Ukrayna'nın başkenti Kiev'in sınırında görüntülendi
ABD'li Maxar Technologies şirketi Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e doğru yaptığı kara harekatına dair fotoğrafları paylaştı. Zırhlı araçlar, tanklar, toplar ve diğer lojistik araçlardan oluşan 64 kilometre uzunluğundaki konvoyun Kiev'in eteklerine ulaştığı tespit edildi.
RUS ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaptığı askeri sevkiyatın uydu görüntüleri ortaya çıktı.
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ABD merkezli teknoloji şirketi Maxar, askeri teçhizatların fotoğraflarını paylaşırken görüntülerde Rus konvoyunun Kiev'in eteklerine yerleştiği görülüyor.
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Zırhlı araçlar, tanklar, toplar ve diğer lojistik araçlardan oluşan konvoyun uzunluğunun 64 kilometre olduğu vurgulandı.
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Konvoyun Kiev'e 43 km mesafedeki Antonov Hava Üssünden Ukrayna'nın Prisbyrsk kentinin kuzeyine kadar uzandığı tespit edildi.
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