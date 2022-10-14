Rusya'nın 'Kıyamet Uçakları' NATO'nun burnunun dibine geldi! Nükleer bomba taşıyorlar

8 aydır devam eden Ukrayna savaşında baş döndüren bir Trafik yaşanıyor. Bölgede tansiyon adım adım yükselirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in üstü kapalı yaptığı nükleer tehdit sadece Ukrayna değil Batı'da büyük endişelere neden oldu. Putin'in olası nükleer saldırı için onlarca senaryo ortaya atılırken bugün Norveç ve Finlandiya sınırına yakın bir hava üssünden gelen görüntüler ortalığı karıştırdı. (ImageSat Intl tarafından 21 Ağustos 2022'de sağlanan uydu görüntüleri)