Rusya'nın 'Kıyamet Uçakları' NATO'nun burnunun dibine geldi! Nükleer bomba taşıyorlar
Batı'yı ayağa kaldıran görüntü! Rusya'ya ait nükleer bombardıman uçaklarının, NATO üyesi Norveç ve yakında ittifaka katılması beklenen Finlandiya sınırına yakın Olenya Hava Üssü'ne konuşlandırılması ortalığı karıştırdı. Uydu görüntülerinde bombardıman uçaklarının sayısının giderek arttığı görüldü.
Rusya lideri Vladimir Putin'in önce 'her türlü silahı kullanırız' tehdidi ardından ilan ettiği kısmi askeri seferberlik sonrası yükselen tansiyon her geçen gün giderek artıyor. Ukrayna'nın kaybettiği toprakları geri almak için başlattığı taarruz, Kırım Köprüsüne yapılan saldırı ve hemen peşinden Kiev'e fırlatılan füzeler ve karşılıklı restleşmeler sonrası uydulardan gelen görüntüler dünyanın yüreğini ağzına getirdi.
8 aydır devam eden Ukrayna savaşında baş döndüren bir Trafik yaşanıyor. Bölgede tansiyon adım adım yükselirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in üstü kapalı yaptığı nükleer tehdit sadece Ukrayna değil Batı'da büyük endişelere neden oldu. Putin'in olası nükleer saldırı için onlarca senaryo ortaya atılırken bugün Norveç ve Finlandiya sınırına yakın bir hava üssünden gelen görüntüler ortalığı karıştırdı. (ImageSat Intl tarafından 21 Ağustos 2022'de sağlanan uydu görüntüleri)
Hava Üssü'den endişe veren görüntüler
Finlandiya ve Norveç sınırlarına yakın Rus hava üssü Olenya'dan gelen uydu görüntülerinde Tu-160s nükleer bombardıman uçaklarının sayısının arttığı görüntülendi. Kritik öneme sahip hava üssünde 12 Ağustos'ta hiç bombardıman uçağı görülmemişken bu sayı 21 Ağustos'ta 4'e şimdi ise 11'e yükseldi.
İsrail istihbarat firması ImageSat Intl tarafından elde edilen görüntülerde Rusya Kola Yarımadası'ndaki askeri üste bombardıman uçakları net bir şekilde görülüyor. Son gelen uydu görüntülerinde uçakların sayılarının arttığı görülüyor