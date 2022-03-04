Rusya'nın işgali en çok çocukları etkiledi! Oyuncaklarıyla beraber Ukrayna'yı terk ediyorlar
Kendilerini bir anda savaşın ortasında bulan Ukraynalı çocuklar, evlerinden kurtarabildikleri oyuncakları ile ülkeyi terk etmek zorunda kaldı.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri operasyon, 9 gündür devam ediyor. Başkent Kiev dahil olmak üzere birçok bölgede halk, patlama ve siren sesleri ile yaşıyor. Rus birlikleri, sivil bölgeleri de hedef alıyor.
112
Birçok Ukraynalı, saldırılardan korunabilmek için çareyi ülke dışına kaçmakta buldu.
212
Çıkamayanlar ise sığınaklarda ve istasyonlarda zor yaşam koşulları altında mücadele etmeye başladı.
312
Ülkelerinden ayrılmak zorunda kalan yüz binlerce insan, evinden alabildiği birkaç valiz ile bölgeden kaçmak için yola çıktı.
412