Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna'da bombardıman altında yaşam mücadelesi
RUSYA'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken sivillerin tahliyeleri için çalışmalar devam ediyor. Savaşta en büyük hasarı gören şehirlerden biri olan Harkov'da kalanlar ise yaşam mücadelesine bombalar altında devam ediyor.
UKRAYNA'daki insani durum Rus ordusunun şehir ve kasabalardaki yerleşim yerlerini sürekli bombardımanı nedeniyle kötüleşmeye devam ediyor.
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Bombardıman nedeniyle Harkov'dan çıkamayan çok sayıda sivil metro istasyonlarında yaşamaya çalışıyor.
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Kentte bombalar nedeniyle birçok bina hasar gördü ve yaşanılmaz hale geldi.
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Harkov'da bazı sığınakların belli bölümleri yiyecek ve insani yardım toplamak için ya da yerinden edilmiş muhtaç insanlar için yemek hazırlanırken mutfak olarak kullanılıyor.
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