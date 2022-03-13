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Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna'da bombardıman altında yaşam mücadelesi

Anadolu Ajansı
Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna'da bombardıman altında yaşam mücadelesi

RUSYA'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken sivillerin tahliyeleri için çalışmalar devam ediyor. Savaşta en büyük hasarı gören şehirlerden biri olan Harkov'da kalanlar ise yaşam mücadelesine bombalar altında devam ediyor.

Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna'da bombardıman altında yaşam mücadelesi

UKRAYNA'daki insani durum Rus ordusunun şehir ve kasabalardaki yerleşim yerlerini sürekli bombardımanı nedeniyle kötüleşmeye devam ediyor.

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Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna'da bombardıman altında yaşam mücadelesi

Bombardıman nedeniyle Harkov'dan çıkamayan çok sayıda sivil metro istasyonlarında yaşamaya çalışıyor.

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Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna'da bombardıman altında yaşam mücadelesi

Kentte bombalar nedeniyle birçok bina hasar gördü ve yaşanılmaz hale geldi.

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Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna'da bombardıman altında yaşam mücadelesi

Harkov'da bazı sığınakların belli bölümleri yiyecek ve insani yardım toplamak için ya da yerinden edilmiş muhtaç insanlar için yemek hazırlanırken mutfak olarak kullanılıyor.

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