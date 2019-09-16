Rusya'nın güneyinde Merkez-2019 askeri tatbikatına başlandı
Rusya'nın güneyinde "Merkez-2019" askeri tatbikatı başladı.
Ana temanın uluslararası terörle mücadele ve Orta Asya'da güvenliğin sağlanması olduğu kaydedilen tatbikata, 8 ülkeden askeri birliklerin katıldığı belirtildi.
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Orenburg, Astrahan, Çelyabinsk, Altay, Kemerovo bölgelerinde yapılan tatbikatta, 128 bin asker, 20 binden fazla savaş teçhizatı, yaklaşık 600 uçak, helikopter ve insansız hava aracı, 200'ü aşkın tank ve 15'e yakın savaş gemisi yer alıyor.
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Merkez-2019 tatbikatı 21 Eylül'de sona erecek.
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