Rusya'nın güneyinde Merkez-2019 askeri tatbikatına başlandı

Orenburg, Astrahan, Çelyabinsk, Altay, Kemerovo bölgelerinde yapılan tatbikatta, 128 bin asker, 20 binden fazla savaş teçhizatı, yaklaşık 600 uçak, helikopter ve insansız hava aracı, 200'ü aşkın tank ve 15'e yakın savaş gemisi yer alıyor.