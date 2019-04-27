Rusya'nın en güzel kadın polisi seçildi

2020 yılının takviminde yer alacaklar

Rusya’da yeni kurulan servisin tanıtımı için büyük çaba sarf edilirken Rosgvardiya tarafından yapılan seçmelerde dereceye giren toplam 12 kadın polis servisin 2020 yılı takviminde yer alacak kuruluşlarını temsil edecek.