Rusya'nın batan simge gemisiyle ilgili ürkütücü iddia! Ukrayna'ya göre iki hafta bunu yaptılar
İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana batan ilk Rus savaş gemisi olan ve Rusya'nın başkenti Moskova'nın ismini taşıyan tarihi Moskova kruvazörünün batması dünya çapında büyük yankı uyandırmıştı. Batıp batmadığı ile ilgili açıklamaları da çarpıtan Rusya ilgili çarpıcı bir iddia Ukrayna'dan geldi.
Rusya Ukrayna savaşının simgelerinden biri olan Rusya'nın tarihi kruvazör gemisi Moskova'nın batması, birkaç hafta önce basında geniş yer bulmuştu.
Denizin karanlık sularına gömülen Moskova'nın vurulup vurulmadığı ise halen gizemini koruyor.
Ukrayna tarafından ise yeni bir iddia ortaya atılarak Rusya'nın amiral gemisi battıktan sonra 7 geminin katılımıyla 2 hafta süren bir kurtarma operasyonunun gerçekleştiği ifade edildi.
Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü Sözcüsü Vadym Skibitskyi, Rus kuvvetlerinin batı Moskova'dan ölüleri çıkarmak için gizlice ürperterci bir operasyon düzenlediğini iddia etti.