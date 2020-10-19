Rusya'nın 'Admiral Makarov'u Çanakkale Boğazı’ndan geçiş yaptı
RUSYA donanmasına ait savaş gemisi, Çanakkale Boğazı’nı kullanarak Marmara Denizi'ne rota çevirdi.
Rus Donanması’na ait 'Admiral Makarov' savaş gemisi Ege Denizi'nden bugün saat 11.00 sıralarında Çanakkale'ye giriş yaptı.
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499 borda numaralı gemi Kilitbahir Kalesi ile 'Dur Yolcu' yazısından önünden geçti.
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Savaş gemisi, Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
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Rus savaş gemisine, boğazdan geçiş sırasında Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.
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