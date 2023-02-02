Rusya'dan Ukrayna'ya füzeli saldırı! Apartman yerle bir oldu: Çok sayıda ölü ve yaralılar var
|
Rusya'nın, Ukrayna'nın Kramatorsk kentindeki bir apartmanı hedef aldığı saldırıda en az 3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi ise yaralandı.
Rusya, Ukrayna'nın Kramatorsk kentindeki bir apartmanı füze ile vurdu.
113
Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırıda en az 3 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığı belirtildi.
213
Dün yerel saatle 21.45 sıralarında meydana gelen olayda, bölgedeki 8'den fazla bina da hasar aldı.
313
Polis, "Vurulan binalardan biri tamamen yıkıldı. Enkaz altında kalan insanlar olabilir" ifadelerini kullandı.
413