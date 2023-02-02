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Rusya'dan Ukrayna'ya füzeli saldırı! Apartman yerle bir oldu: Çok sayıda ölü ve yaralılar var

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Rusya'dan Ukrayna'ya füzeli saldırı! Apartman yerle bir oldu: Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Rusya'nın, Ukrayna'nın Kramatorsk kentindeki bir apartmanı hedef aldığı saldırıda en az 3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi ise yaralandı.

Rusya'dan Ukrayna'ya füzeli saldırı! Apartman yerle bir oldu: Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Rusya, Ukrayna'nın Kramatorsk kentindeki bir apartmanı füze ile vurdu.

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Rusya'dan Ukrayna'ya füzeli saldırı! Apartman yerle bir oldu: Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırıda en az 3 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığı belirtildi.

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Rusya'dan Ukrayna'ya füzeli saldırı! Apartman yerle bir oldu: Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Dün yerel saatle 21.45 sıralarında meydana gelen olayda, bölgedeki 8'den fazla bina da hasar aldı. 

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Rusya'dan Ukrayna'ya füzeli saldırı! Apartman yerle bir oldu: Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Polis, "Vurulan binalardan biri tamamen yıkıldı. Enkaz altında kalan insanlar olabilir" ifadelerini kullandı.

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