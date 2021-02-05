Rusya'dan Şırnak'a gelin geldi! Gelin arabasındaki yazı görenleri şaşırttı

"Kalpleri çok temiz"

Olya Pankova da çok mutlu olduğunu dile getirerek, şöyle dedi: En önemli şey bana iyi davranıyorlar. Şırnak'ta insanlar çok iyi. Mesela asla aç kalmayacaksın. Hangi kapıyı çalarsan herkes, her zaman yardım eder, yemek verirler. Şırnaklı insanlarda en çok sevdiğim şey, kalpleri çok temiz."