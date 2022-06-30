Rusya'dan şaşırtıcı altın iddiası! Dediklerine göre Türkiye altın topluyor
Dünya çapındaki küresel kriz büyürken Rusya'dan ilginç altın iddiası geldi. Rusya Ekonomi Üniversitesi araştırmacıları, son dönemde Türkiye'nin altın topladığını açıkladı.
Rusya Ekonomi Üniversitesi araştırmacıları, son dönemde Türkiye'nin en çok altın toplayan ülkeler arasında olduğunu duyurdu.
Gelişmekte olan ülkelerin bir kısmı yükselen enflasyon nedeniyle altın rezervlerini arttırmaya yöneldi. Rusya için de yurt dışındaki döviz hesaplarının dondurulmasının ardından altın varlıkları daha da büyük önem kazandı.
Türkiye 37 ton altın aldı
Rusya Ekonomi Üniversitesi araştırmacıları rezervlerini en çok arttıran ülkeleri sıraladı. Yılın ilk çeyreğinde en çok altın satın alan ülke Mısır olurken, Türkiye de 37 tonluk alımla ikinci sırada yer aldı.
Bu iki ülkeyi Hindistan ve İrlanda takip ediyor. Ekvador ve Gana da ilk çeyrekte yüklü miktarda altın alan ülkeler arasında.