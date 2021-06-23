BIST 1.402
DOLAR 8,66
EURO 10,34
ALTIN 494,12

Rusya'dan ilk turist kafilesi Muğla'ya geldi Türk lokumuyla karşılandılar

Rusya'dan ilk turist kafilesi Muğla'ya geldi Türk lokumuyla karşılandılar

RUSYA tarafından Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gerekçesiyle Türkiye'ye yönelik 15 Nisan'da başlatılan uçuş kısıtlamasının 22 Haziran itibarıyla sona erdirilmesiyle ilk Rus turist kafilesi Muğla'daki YDA Dalaman Havalimanı'na geldi. Geçtiğimiz gün Antalya'ya Rusya'dan ilk uçuş gerçekleşmişti.

Rusya'dan ilk turist kafilesi Muğla'ya geldi Türk lokumuyla karşılandılar

Rusya tarafından koronavirüs gerekçesiyle Türkiye'ye yönelik 15 Nisan'da başlatılan uçuş kısıtlamasının 22 Haziran itibarıyla sona erdirilmesiyle ilk Rus turist kafilesi Muğla'daki YDA Dalaman Havalimanı'na geldi.

117
Rusya'dan ilk turist kafilesi Muğla'ya geldi Türk lokumuyla karşılandılar

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Vnukova Havalimanı'ndan kalkan uçak, 288 yolcusuyla saat 11.30'da YDA Dalaman Havalimanı'na indi.

217
Rusya'dan ilk turist kafilesi Muğla'ya geldi Türk lokumuyla karşılandılar

Turist kafilesi, termal kameralardan geçip havalimanına girdi. Pasaport işlemlerinin ardından salgın tedbirleri gözetilerek valizlerini almaları sağlanan turistler, servislerle konaklayacakları otellere hareket etti.

317
Rusya'dan ilk turist kafilesi Muğla'ya geldi Türk lokumuyla karşılandılar

Havalimanına inen turistlere Türk lokumu ikram edildi.

417