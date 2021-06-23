Rusya'dan ilk turist kafilesi Muğla'ya geldi Türk lokumuyla karşılandılar
RUSYA tarafından Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gerekçesiyle Türkiye'ye yönelik 15 Nisan'da başlatılan uçuş kısıtlamasının 22 Haziran itibarıyla sona erdirilmesiyle ilk Rus turist kafilesi Muğla'daki YDA Dalaman Havalimanı'na geldi. Geçtiğimiz gün Antalya'ya Rusya'dan ilk uçuş gerçekleşmişti.
Rusya tarafından koronavirüs gerekçesiyle Türkiye'ye yönelik 15 Nisan'da başlatılan uçuş kısıtlamasının 22 Haziran itibarıyla sona erdirilmesiyle ilk Rus turist kafilesi Muğla'daki YDA Dalaman Havalimanı'na geldi.
Rusya'nın başkenti Moskova'daki Vnukova Havalimanı'ndan kalkan uçak, 288 yolcusuyla saat 11.30'da YDA Dalaman Havalimanı'na indi.
Turist kafilesi, termal kameralardan geçip havalimanına girdi. Pasaport işlemlerinin ardından salgın tedbirleri gözetilerek valizlerini almaları sağlanan turistler, servislerle konaklayacakları otellere hareket etti.
Havalimanına inen turistlere Türk lokumu ikram edildi.