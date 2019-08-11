Rusya'dan Google'a tehdit gibi uyarı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Rusya'dan Google'a tehdit gibi uyarı

Rusya’nın devlet medya denetleme kurumu olan Roskomnadzor, Google’dan ülkede devam eden 'yasa dışı protestolarla' ilgili reklam yapmayı bırakmasını istedi.

Rusya'dan Google'a tehdit gibi uyarı - Sayfa 1

Rusya’da Eylül ayında gerçekleşecek olan yerel seçimler öncesi bazı muhalif isimlerin adaylık başvurularının reddedilmesi üzerine geçtiğimiz ay başlayan protesto gösterileri aralıksız sürüyor. 

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Rusya'dan Google'a tehdit gibi uyarı - Sayfa 2

Ülkede devam eden protestoları, 'yasa dışı' kabul eden hükumet, sansür yoluyla durumu kontrol altına almaya çalışıyor.

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Rusya'dan Google'a tehdit gibi uyarı - Sayfa 3

Muhalifler, Google’a bağlı video paylaşma ve yayın yapma sitesi YouTube’u kullanarak sansüre karşı mücadele etmeye çalışıyor.

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Rusya'dan Google'a tehdit gibi uyarı - Sayfa 4

Rusya’nın devlet medya denetleme kurumu olan Roskomnadzor, Google’a başvurarak 'yasa dışı protestolar' ile ilgili etkinliklerin reklamını yapmayı bırakmasını talep etti.

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