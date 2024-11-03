Rusya'dan geldi resmen donacağız! Sıcaklık 10 derece birden düştü
Meteoroloji'nin son raporuna göre, Marmara ve Ege Denizi'nde bugün sabah saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına bekleniyor. Sıcaklıkların 9 dereceye kadar düşeceği tahmin edilirken, kuvvetli rüzgar ve yağışla birlikte bazı bölgelerde soğuk hava etkisini artıracak. 7 il için de sarı kodlu uyarı verildi. İşte 3 Kasım 2024 il il hava durumu tahmini...
Pazar günü için plan yapanlar bugün havanın nasıl olacağını merak ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3 Kasım 2024 hava durumu raporunu yayımladı.
Yapılan son tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Osmaniye, Adana, Mersin, Çankırı, Ardahan, Ağrı ve Muş çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Çanakkale’nin iç, Balıkesir ve Erzurum'un kuzey kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz‘in iç kesimlerinin yüksekleri ile Ardahan, Şırnak, Hakkari ve Van’ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar, Doğu Akdeniz'de yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.
7 İLDE SARI KODLU UYARI
Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Hakkari, Van, Bitlis, Şırnak, Siirt, Ş. Urfa, Batman ve Mardin çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin edilirken sarı kodlu uyar verildi. Vatandaşlara da 'dikkatli olun' çağrısı yapıldı.