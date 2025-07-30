Rusya ve dünya tedirgin! Rusya depremi dünyanın en büyük 6.'sı oldu

2- 1964 Alaska: M9.2

Depremde 131 kişi hayatını kaybetti. ABD tarihinin en büyük depremi olarak bilinir. Good Friday (Kutsal Cuma) depremi olarak da anılır. Alaska'nın birçok kentinde büyük yıkıma yol açtı. Tsunami nedeniyle California ve Oregon sahillerinde de can kaybı yaşandı.

3- 2011 Japonya: M9.1

Depremde 19 bin 759 kişi hayatını kaybetti. Depremin ardından gelen dev tsunami, Japonya'nın kuzeydoğusunu harabeye çevirdi. Fukuşima Nükleer Santrali'nde yaşanan sızıntı, dünyanın dikkatini nükleer güvenliğe çevirdi. 2.500'den fazla kişi ise hâlâ kayıp.