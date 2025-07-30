Rusya ve dünya tedirgin! Rusya depremi dünyanın en büyük 6.'sı oldu
Rusya'nın doğusunda meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki deprem, dünyanın en büyük depremleri listesinde 6'ncı sıraya oturdu.
Rusya'nın Kamçatka Yarımadası açıklarında 8,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Rusya, Çin, Japonya, ABD, Kanada, Şili, Peru, Meksika, Kosta Rika, Kolombiya, Ekvador ile Pasifik Adaları'na yönelik tsunami uyarısı yapılırken dalga boyunun 3 metreyi bulabileceği bildirildi. İlk tsunami dalgaları Kamçatka ve Japonya kıyılarına ulaşırken Fukuşima Nükleer Santrali'ndeki işçiler tahliye edildi.
RUSYA DEPREMİ TARİHE GEÇTİ
Rusya'nın doğusunda meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki deprem dünyanın en büyük depremleri listesinde 6'ncı sırada yer aldı. Dünyanın en büyük depremleri sıralaması şöyle:
1- 1960 Şili: M9.5
Depremde yaklaşık bin 655 kişi hayatını kaybetti. 20. yüzyılın ve modern sismolojinin ölçebildiği en büyük deprem olarak kayıtlara geçti. Yaklaşık 10 dakika süren sarsıntı sonrası oluşan tsunami, Şili kıyılarını, Hawaii'yi, Japonya'yı ve Filipinler'i vurdu. 2 milyon kişi evsiz kaldı.
2- 1964 Alaska: M9.2
Depremde 131 kişi hayatını kaybetti. ABD tarihinin en büyük depremi olarak bilinir. Good Friday (Kutsal Cuma) depremi olarak da anılır. Alaska'nın birçok kentinde büyük yıkıma yol açtı. Tsunami nedeniyle California ve Oregon sahillerinde de can kaybı yaşandı.
3- 2011 Japonya: M9.1
Depremde 19 bin 759 kişi hayatını kaybetti. Depremin ardından gelen dev tsunami, Japonya'nın kuzeydoğusunu harabeye çevirdi. Fukuşima Nükleer Santrali'nde yaşanan sızıntı, dünyanın dikkatini nükleer güvenliğe çevirdi. 2.500'den fazla kişi ise hâlâ kayıp.